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ММК вновь вошел в топ-10 рейтинга экологических инициатив российских компаний

УрБК, Магнитогорск, 18.09.2017. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) вошел в первую десятку рейтинга экологических инициатив российских компаний топливно-энергетического и металлургического секторов экономики по итогам первого полугодия 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.



В рейтинге, подготовленном телеканалом «Живая планета» и Институтом современных медиа (MOMRI), представлены экологические инициативы 33 российских металлургических и топливно-энергетических компаний, освещавшиеся в СМИ в январе-июне текущего года. Магнитогорский металлургический комбинат занял в исследовании десятое место, тем самым закрепив результат предыдущего полугодия и став единственным предприятием черной металлургии, вошедшим в топ-10.



Среди самых заметных экологических инициатив ПАО «ММК» составители рейтинга отметили реконструкцию сероулавливающих установок для очистки агломерационных газов аглофабрики № 2, реконструкцию системы оборотного водоснабжения Магнитогорского металлургического комбината, а также проведение на базе ММК научно-практической конференции «Проблемы обеспечения экологической безопасности предприятий горно-металлургического комплекса и моногородов».



«Постоянное снижение и предотвращение вредного воздействия на окружающую среду, внедрение наилучших доступных технологий являются важнейшими элементами стратегии ММК, обеспечивающими долгосрочное и устойчивое развитие компании. В период до 2025 года Магнитогорский металлургический комбинат направит на реализацию экологической политики более 35 млрд руб.», — рассказали в пресс-службе.



Приоритетным направлением природоохранной деятельности ММК является снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. В компании разработана и реализуется стратегическая инициатива «Чистый город», цель которой — достигнуть к 2025 году низкого уровня загрязнения атмосферы в Магнитогорске.

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