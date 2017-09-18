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В Екатеринбурге сгорело кафе «Волшебный кофе 518»

УрБК, Екатеринбург, 18.09.2017. В воскресенье, 17 сентября 2017 года, в Екатеринбурге по адресу улица Реактивная, 176 сгорело кафе «Волшебный кофе 518».



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, площадь пожара составила 100 кв. м. За 2,5 часа возгорание полностью ликвидировали.

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