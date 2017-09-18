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Группа ЧТПЗ представила проект ледовой арены «Высота» на заседании совета Озерского городского округа
18 сентябрь 2017 (09:04)
УрБК, Озерск, 18.09.2017. Группа ЧТПЗ представила проект ледовой арены «Высота» на заседании совета Озерского городского округа под председательством главы округа Евгения Щербакова. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Проект предполагает организацию многофункциональной спортивной площадки для мини-футбола, волейбола и баскетбола, а также хоккея или открытого катка в зимнее время, тренажёрной площадки и площадки для детей, собственной парковки. По техническим условиям для обеспечения работы нового спортивного комплекса потребуется построить модульную газовую котельную и трансформаторную подстанцию.
«Здание запланировано многофункциональным. Это не только арена для подготовки профессиональных спортсменов, пространство для активного досуга, но и оригинальное место притяжения всех жителей города в старой части Озерска», — отметил акционер Группы ЧТПЗ Андрей Комаров.
В работе заседания приняли участие председатель собрания депутатов Олег Костиков, заместители главы округа Олег Ланге, Александр Бахметьев, Ольга Уланова, а также руководители подразделений администрации — начальник управления архитектуры и градостроительства Ольга Жаворонкова, начальник управления экономики Александр Жмайло, начальник управления по физической культуре и спорту Артур Гаврилов, представители общественной палаты округа. Участники заседания высоко оценили представленный проект будущего ледового комплекса.
Решение о строительстве ледовой арены в Озерске на основе государственно-частного партнерства между Челябинской областью, Группой ЧТПЗ и госкорпорацией «Росатом» принято весной 2017 года. Сооружение многофункционального спортивного комплекса планируется завершить до конца 2019 года.
Проект предполагает организацию многофункциональной спортивной площадки для мини-футбола, волейбола и баскетбола, а также хоккея или открытого катка в зимнее время, тренажёрной площадки и площадки для детей, собственной парковки. По техническим условиям для обеспечения работы нового спортивного комплекса потребуется построить модульную газовую котельную и трансформаторную подстанцию.
«Здание запланировано многофункциональным. Это не только арена для подготовки профессиональных спортсменов, пространство для активного досуга, но и оригинальное место притяжения всех жителей города в старой части Озерска», — отметил акционер Группы ЧТПЗ Андрей Комаров.
В работе заседания приняли участие председатель собрания депутатов Олег Костиков, заместители главы округа Олег Ланге, Александр Бахметьев, Ольга Уланова, а также руководители подразделений администрации — начальник управления архитектуры и градостроительства Ольга Жаворонкова, начальник управления экономики Александр Жмайло, начальник управления по физической культуре и спорту Артур Гаврилов, представители общественной палаты округа. Участники заседания высоко оценили представленный проект будущего ледового комплекса.
Решение о строительстве ледовой арены в Озерске на основе государственно-частного партнерства между Челябинской областью, Группой ЧТПЗ и госкорпорацией «Росатом» принято весной 2017 года. Сооружение многофункционального спортивного комплекса планируется завершить до конца 2019 года.
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