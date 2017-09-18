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Группа ЧТПЗ представила проект ледовой арены «Высота» на заседании совета Озерского городского округа

УрБК, Озерск, 18.09.2017. Группа ЧТПЗ представила проект ледовой арены «Высота» на заседании совета Озерского городского округа под председательством главы округа Евгения Щербакова. Об этом сообщает пресс-служба компании.



Проект предполагает организацию многофункциональной спортивной площадки для мини-футбола, волейбола и баскетбола, а также хоккея или открытого катка в зимнее время, тренажёрной площадки и площадки для детей, собственной парковки. По техническим условиям для обеспечения работы нового спортивного комплекса потребуется построить модульную газовую котельную и трансформаторную подстанцию.



«Здание запланировано многофункциональным. Это не только арена для подготовки профессиональных спортсменов, пространство для активного досуга, но и оригинальное место притяжения всех жителей города в старой части Озерска», — отметил акционер Группы ЧТПЗ Андрей Комаров.



В работе заседания приняли участие председатель собрания депутатов Олег Костиков, заместители главы округа Олег Ланге, Александр Бахметьев, Ольга Уланова, а также руководители подразделений администрации — начальник управления архитектуры и градостроительства Ольга Жаворонкова, начальник управления экономики Александр Жмайло, начальник управления по физической культуре и спорту Артур Гаврилов, представители общественной палаты округа. Участники заседания высоко оценили представленный проект будущего ледового комплекса.



Решение о строительстве ледовой арены в Озерске на основе государственно-частного партнерства между Челябинской областью, Группой ЧТПЗ и госкорпорацией «Росатом» принято весной 2017 года. Сооружение многофункционального спортивного комплекса планируется завершить до конца 2019 года.

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