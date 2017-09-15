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За три дня проверок cвердловская ГИБДД отправила на штрафстоянку 13 грузовиков
15 сентябрь 2017 (17:54)
УрБК, Екатеринбург, 15.09.2017. За последние три дня сотрудники Госавтоинспекции Свердловской области зафиксировали 13 фактов перевозки грузов с превышением допустимых весовых параметров по автодорогам общего пользования. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Свердловской области.
В отношении водителей грузовиков инспекторы составили административные протоколы по статье «Нарушение правил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства», а сами автомобили задержали и переместили на специализированную стоянку до устранения причин задержания.
Также Госавтоинспекция сообщает, что чаще всего перевозят грузы с превышением допустимых весовых параметров компании ООО «Грузтехавто-ЕК», ООО «ДСУ-1», ООО «ЭММА», ООО ПКФ «Гефест» и ООО «Дельта». Систематически в таком нарушении уличают ООО «Ресурсы Урала», ООО «Хорса» — Шабровский карьер, Монетный щебеночный завод, карьер ООО «Атомстройкопмлекс», ООО «АгроСтройКомплекс», ООО «Груберский щебеночный завод».
В отношении водителей грузовиков инспекторы составили административные протоколы по статье «Нарушение правил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства», а сами автомобили задержали и переместили на специализированную стоянку до устранения причин задержания.
Также Госавтоинспекция сообщает, что чаще всего перевозят грузы с превышением допустимых весовых параметров компании ООО «Грузтехавто-ЕК», ООО «ДСУ-1», ООО «ЭММА», ООО ПКФ «Гефест» и ООО «Дельта». Систематически в таком нарушении уличают ООО «Ресурсы Урала», ООО «Хорса» — Шабровский карьер, Монетный щебеночный завод, карьер ООО «Атомстройкопмлекс», ООО «АгроСтройКомплекс», ООО «Груберский щебеночный завод».
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