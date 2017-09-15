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Со времен «перестройки» количество ученых в России снизилось втрое

УрБК, Москва, 15.09.2017. С 1989 года число россиян, занятых в исследованиях и разработках, сократилось втрое, до 722,3 тыс. человек в 2016 году. Об этом свидетельствуют данные Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, пишет ТАСС.



По данным аналитиков, наиболее резко занятость снизилась в 1989-1999 годах: в среднем на 8,9% в год. В 2000-2016 годах этот процесс стабилизировался до 1,3%.



«Отмечавшееся в 2013-2015 годах некоторое увеличение занятости в науке (на 1,7%) не привело к формированию позитивного тренда — в 2016 году зафиксировано сокращение численности персонала, занятого исследованиями и разработками, на 2,2% по сравнению с предыдущим годом», — цитирует агентство сообщение ИСИЭЗ.



Сейчас доля ученых составляет около 1% от занятого населения страны. При этом предпринимательский сектор аккумулирует более половины (53,8%) кадрового потенциала отечественной науки. Численность персонала, занятого исследованиями и разработками в секторе высшего образования, в 2000-2016 годах увеличилась в полтора раза и достигла 63 тыс. человек (8,7%). На государственный сектор приходится треть (37,3%) научных кадров, а численность занятых в секторе некоммерческих организаций крайне мала и составляет менее 2 тыс. человек.

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