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Ураганный ветер в Свердловской области оставил без электричества жителей нескольких городов

УрБК, Екатеринбург, 15.09.2017. Ураганный ветер в Свердловской области стал причиной отключений электроэнергии в семи территориях «Облкоммунэнерго». Об этом сообщает пресс-служба компании.



Около полудня 15 сентября в оперативно-диспетчерскую службу энергокомпании стали поступать сообщения об обрывах на линиях электропередачи — на провода падали ветки и целые деревья.



Первые сообщения о технологических нарушениях на сетях поступили примерно в 9 утра из Богдановича — там без электроснабжения остались в общей сложности около 1 тыс. 300 потребителей. В течение часа поврежденный участок удалось восстановить. В Кушве зафиксировано два обрыва линии — пока без света остаются жители частного сектора и ряд социальных объектов, в том числе детский сад, котельная. На месте работают оперативно-аварийные бригады «Облкоммунэнерго». Такая же ситуация в Первоуральске — практически одновременно из строя вышли две линии.



«Очень сильный ветер, порывы до 25 м в секунду. Гнет деревья, ломает ветки. В 14.00 и 14.20 отключились линии электропередачи в окрестностях Билимбая и в районе первоуральского поселка Молодежный, около Динаса. Первая идет через лесной массив, к садам и базам отдыха. От второй ВЛ запитаны два пятиэтажных дома на ул. Трактовой. Дежурные бригады уже на месте, ищут места повреждений. Передают, что в Молодежном на провода упало дерево. И вот только что сообщили о третьем ЧП — в районе больницы», — рассказал главный инженер Первоуральского РКЭС АО «Облкоммунэнерго» Максим Калегин.



В северной части Полевского в 14.45 отключился фидер «Красногорский куст», без света около часа оставались 523 «точки присоединения». Сейчас электроснабжение полностью восстановлено. Кратковременные перебои в подаче ресурса зафиксированы также в Нижнем Тагиле, продолжаются работы на сетях Алапаевского ГО.



Как сообщили энергетики, в общей сложности отключения затронули несколько тысяч потребителей. По их словам, сообщений о возможном резком усилении ветра от синоптиков не поступало. Вероятно, шквал вызвало внезапное потепление, пришедшее на Средний Урал 14 сентября — столкнулись два атмосферных фронта. Между тем экстренное предупреждение только что распространили московское и ярославское подразделения МЧС.

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