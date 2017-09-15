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На Среднем Урале создадут межведомственную рабочую группу по импортозамещению сельхозтехники

УрБК, Екатеринбург, 15.09.2017. В Свердловской области создадут межведомственную рабочую группу, которая займется вопросами взаимодействия производителей и потребителей оборудования для агропромышленного комплекса. Об этом сообщает департамент информполитики региона.



Инициатива направлена на то, чтобы обеспечить продуктовую независимость региона, считает министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин.



«Нам необходимо максимально использовать потенциал промышленных предприятий региона, стимулировать процессы кооперации машиностроительных компаний, научных организаций, производителей сельскохозяйственной продукции для последовательного технологического развития отрасли», — подчеркнул министр.



Начальник отдела технической политики министерства АПК и продовольствия Свердловской области Владимир Веретенников сообщил, что вопросы технической оснащенности сферы АПК остаются актуальными.



«Основными причинами, сдерживающими техническое перевооружение, являются высокие цены на технику и отсутствие свободных денежных средств», — отметил Владимир Веретенников.



В Свердловской области обеспеченность техникой и оборудованием в сфере сельского хозяйства оставляет 60%, рассказал во время XVIII специализированной выставки «Агропромышленный Форум» на прошлой неделе В. Веретенников. При этом 60% из той техники, которой располагают аграрии, находится в пределах сроков амортизации.



Межведомственная рабочая группа займется анализом потребностей в машинах и оборудовании для сельскохозяйственной, пищевой и перерабатывающей промышленности и возможностями машиностроительных предприятий региона для удовлетворения этого спроса. Она также подготовит пакет предложений по мерам господдержки для активизации процессов импортозамещения в производстве сельскохозяйственных машин и оборудования. Группу планируют сформировать в течение месяца.

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