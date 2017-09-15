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В АСВ считают, что большинство банкротств банков связано с «банальным воровством денег»

УрБК, Москва, 15.09.2017. Большинство случаев банкротств российских банков вызвано банальным воровством денежных средств. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление директора экспертно-аналитического департамента Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Юлии Медведевой.



Под управлением АСВ находились 642 кредитные организации, из которых три четверти были признаны банкротами. В каждой из них была проведена работа по выявлению обстоятельств банкротства.



«К сожалению, цифра, которую я очень давно озвучиваю, не меняется: порядка 80% кредитных организаций, признанных банкротами, стали такими исключительно из-за того, что там имелось преднамеренное банкротство, то есть вывод активов и другие злоупотребления. Ущерб, как правильно уже сказали, более 1,1 трлн руб. от всей этой чудесной деятельности», — отметила Ю. Медведева.



При этом в большинстве случаев банкротства банков связаны «с банальным воровством денежных средств, выводом их (сейчас, как правило, выводом денежных средств за рубеж)».



«По косвенным признакам, когда мы видим, что собственники после банкротства кредитных организаций сразу же уезжают и там безбедно живут, мы понимаем, что никакой бизнес их в России не держит. Эти банки не финансировали бизнес собственников, во всяком случае, мы их бизнеса на территории РФ не видим. Речь идет о планомерном выводе средств и использовании их в собственных корыстных целях», — заявила представитель АСВ.

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