Инна Смирнова: Big Data становится неотъемлемой частью бизнеса

— За Big Data будущее. Возьмем, к примеру, рынок рекламы. Сейчас во многих городах меняют порядок ее размещения, сокращают ее количество, заботясь о внешнем облике города. Но для любого бизнеса реклама важна. Big Data позволяет в каком-то смысле заменить «наружку» для всех на рекламу персонализированную, все это при помощи digital-технологий. Удобно, когда ты получаешь ту информацию, которая действительно нужна.— Начиная с прошлого года, мы активно развиваем услугу «МегаФон.Таргет» — это апгрейд, современная версия традиционного sms- или mms-информирования. Теперь бизнес может проводить рассылки о рекламе с учетом пола, возраста, местоположения и интересов клиентов. С такими таргетами процесс информирования становится намного эффективнее и менее навязчивым. Это не просто массовая «бездушная» рассылка. Это конкретное попадание в цель.— То, что «МегаФон.Таргет» сразу вошел в пятерку лидеров по подключениям, уже говорит само за себя. С начала этого года число компаний на Урале, которые провели персонализированную рекламную рассылку, выросло в три раза. А в общероссийских масштабах сервисом пользуются уже более 2,5 тыс. клиентов. Бизнес понимает, что такое sms-информирование намного эффективнее. Чтобы настроить таргетированную рассылку, не надо быть гением в IT. Это может сделать любой маркетолог, любой коммерсант — у сервиса очень дружелюбный интерфейс и множество параметров, которые можно применить к своей аудитории.— Во-первых, это хороший способ заявить о себе, сделать так, чтобы о компании узнали потенциальные клиенты. Во-вторых, это эффективно — sms доставят целевой аудитории, то есть тем, кому тот или иной продукт актуален. Третье — это цена. Малый и средний бизнес вынуждены работать в условиях жестких финансовых рамок. Sms-рассылка в сравнении с другими видами продвижения стоит копейки. В-четвертых, настраивая таргеты, можно «выловить» ту аудиторию, которая раньше не знала о вашем существовании. Например, выбрав пользователей, которые были в роуминге за последние полгода, можно сделать рассылку о скидках на авиабилеты. Этим часто пользуются местные турфирмы. И пятое — никакого негатива от получателей. У клиента не будет реакции: «Это спам!»— Большой интерес к этой услуге проявляют банки. Они, кстати, опробовали нашу услугу одними из первых. Сервис пользуется популярностью у крупных застройщиков. Даже госорганы заинтересовались.— Конечно. Эффективность отслеживается количеством переходов, кликов с sms-сообщения на сайт, который предлагает сам сервис. Или по промо-коду, указанному в sms.— Не так давно услугами сервиса воспользовался магазин индийских товаров. Получателей рассылки выбирали из тех, кто в течение последнего года был или интересовался турами в Индию. Вот такие тонкие настройки позволяет выставить сервис.— Мы видим, что услуга довольно популярна. Поэтому ее включили в базовый пакет для корпоративных клиентов, кто подключает тарифы «Корпоративный безлимит». Каждый может попробовать, оценить, оставить отзыв. В зависимости от этого мы будем корректировать предложение, дорабатывать новые категории таргетирования. Одним словом, работать с интересами и запросами бизнеса.