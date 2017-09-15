VIP-Интервью
Инна Смирнова: Big Data становится неотъемлемой частью бизнеса
15 сентябрь 2017 (16:45)
Директор по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» на Урале Инна Смирнова рассказала об «умных» технологиях в сфере связи, о том, как научиться понимать пользователя, его желания и запросы современного потребителя.
— Big Data стала частью жизни крупных мобильных операторов и банков. Это просто мода или действительно то, без чего в ближайшем будущем не сможет обойтись ни одна уважающая себя компания?
— За Big Data будущее. Возьмем, к примеру, рынок рекламы. Сейчас во многих городах меняют порядок ее размещения, сокращают ее количество, заботясь о внешнем облике города. Но для любого бизнеса реклама важна. Big Data позволяет в каком-то смысле заменить «наружку» для всех на рекламу персонализированную, все это при помощи digital-технологий. Удобно, когда ты получаешь ту информацию, которая действительно нужна.
— Есть ли подобные «умные» решения у «МегаФона»?
— Начиная с прошлого года, мы активно развиваем услугу «МегаФон.Таргет» — это апгрейд, современная версия традиционного sms- или mms-информирования. Теперь бизнес может проводить рассылки о рекламе с учетом пола, возраста, местоположения и интересов клиентов. С такими таргетами процесс информирования становится намного эффективнее и менее навязчивым. Это не просто массовая «бездушная» рассылка. Это конкретное попадание в цель.
— Можно ли утверждать, что бизнес Урала стал чаще прибегать к таким услугам, как sms-рассылка?
— То, что «МегаФон.Таргет» сразу вошел в пятерку лидеров по подключениям, уже говорит само за себя. С начала этого года число компаний на Урале, которые провели персонализированную рекламную рассылку, выросло в три раза. А в общероссийских масштабах сервисом пользуются уже более 2,5 тыс. клиентов. Бизнес понимает, что такое sms-информирование намного эффективнее. Чтобы настроить таргетированную рассылку, не надо быть гением в IT. Это может сделать любой маркетолог, любой коммерсант — у сервиса очень дружелюбный интерфейс и множество параметров, которые можно применить к своей аудитории.
— Назовите пять причин, почему этот сервис жизненно необходим, например, малым и средним предприятиям Урала?
— Во-первых, это хороший способ заявить о себе, сделать так, чтобы о компании узнали потенциальные клиенты. Во-вторых, это эффективно — sms доставят целевой аудитории, то есть тем, кому тот или иной продукт актуален. Третье — это цена. Малый и средний бизнес вынуждены работать в условиях жестких финансовых рамок. Sms-рассылка в сравнении с другими видами продвижения стоит копейки. В-четвертых, настраивая таргеты, можно «выловить» ту аудиторию, которая раньше не знала о вашем существовании. Например, выбрав пользователей, которые были в роуминге за последние полгода, можно сделать рассылку о скидках на авиабилеты. Этим часто пользуются местные турфирмы. И пятое — никакого негатива от получателей. У клиента не будет реакции: «Это спам!»
— А мастодонтам бизнеса «МегаФон.Таргет» может быть полезен?
— Большой интерес к этой услуге проявляют банки. Они, кстати, опробовали нашу услугу одними из первых. Сервис пользуется популярностью у крупных застройщиков. Даже госорганы заинтересовались.
— Можно ли отследить конверсию sms-рассылки «МегаФон.Таргет»?
— Конечно. Эффективность отслеживается количеством переходов, кликов с sms-сообщения на сайт, который предлагает сам сервис. Или по промо-коду, указанному в sms.
— В нашем регионе много владельцев специфического бизнеса. Кто в послужном списке «МегаФон.Таргет» самый оригинальный?
— Не так давно услугами сервиса воспользовался магазин индийских товаров. Получателей рассылки выбирали из тех, кто в течение последнего года был или интересовался турами в Индию. Вот такие тонкие настройки позволяет выставить сервис.
— Есть ли куда расти дальше?
— Мы видим, что услуга довольно популярна. Поэтому ее включили в базовый пакет для корпоративных клиентов, кто подключает тарифы «Корпоративный безлимит». Каждый может попробовать, оценить, оставить отзыв. В зависимости от этого мы будем корректировать предложение, дорабатывать новые категории таргетирования. Одним словом, работать с интересами и запросами бизнеса.
— Big Data стала частью жизни крупных мобильных операторов и банков. Это просто мода или действительно то, без чего в ближайшем будущем не сможет обойтись ни одна уважающая себя компания?
— За Big Data будущее. Возьмем, к примеру, рынок рекламы. Сейчас во многих городах меняют порядок ее размещения, сокращают ее количество, заботясь о внешнем облике города. Но для любого бизнеса реклама важна. Big Data позволяет в каком-то смысле заменить «наружку» для всех на рекламу персонализированную, все это при помощи digital-технологий. Удобно, когда ты получаешь ту информацию, которая действительно нужна.
— Есть ли подобные «умные» решения у «МегаФона»?
— Начиная с прошлого года, мы активно развиваем услугу «МегаФон.Таргет» — это апгрейд, современная версия традиционного sms- или mms-информирования. Теперь бизнес может проводить рассылки о рекламе с учетом пола, возраста, местоположения и интересов клиентов. С такими таргетами процесс информирования становится намного эффективнее и менее навязчивым. Это не просто массовая «бездушная» рассылка. Это конкретное попадание в цель.
— Можно ли утверждать, что бизнес Урала стал чаще прибегать к таким услугам, как sms-рассылка?
— То, что «МегаФон.Таргет» сразу вошел в пятерку лидеров по подключениям, уже говорит само за себя. С начала этого года число компаний на Урале, которые провели персонализированную рекламную рассылку, выросло в три раза. А в общероссийских масштабах сервисом пользуются уже более 2,5 тыс. клиентов. Бизнес понимает, что такое sms-информирование намного эффективнее. Чтобы настроить таргетированную рассылку, не надо быть гением в IT. Это может сделать любой маркетолог, любой коммерсант — у сервиса очень дружелюбный интерфейс и множество параметров, которые можно применить к своей аудитории.
— Назовите пять причин, почему этот сервис жизненно необходим, например, малым и средним предприятиям Урала?
— Во-первых, это хороший способ заявить о себе, сделать так, чтобы о компании узнали потенциальные клиенты. Во-вторых, это эффективно — sms доставят целевой аудитории, то есть тем, кому тот или иной продукт актуален. Третье — это цена. Малый и средний бизнес вынуждены работать в условиях жестких финансовых рамок. Sms-рассылка в сравнении с другими видами продвижения стоит копейки. В-четвертых, настраивая таргеты, можно «выловить» ту аудиторию, которая раньше не знала о вашем существовании. Например, выбрав пользователей, которые были в роуминге за последние полгода, можно сделать рассылку о скидках на авиабилеты. Этим часто пользуются местные турфирмы. И пятое — никакого негатива от получателей. У клиента не будет реакции: «Это спам!»
— А мастодонтам бизнеса «МегаФон.Таргет» может быть полезен?
— Большой интерес к этой услуге проявляют банки. Они, кстати, опробовали нашу услугу одними из первых. Сервис пользуется популярностью у крупных застройщиков. Даже госорганы заинтересовались.
— Можно ли отследить конверсию sms-рассылки «МегаФон.Таргет»?
— Конечно. Эффективность отслеживается количеством переходов, кликов с sms-сообщения на сайт, который предлагает сам сервис. Или по промо-коду, указанному в sms.
— В нашем регионе много владельцев специфического бизнеса. Кто в послужном списке «МегаФон.Таргет» самый оригинальный?
— Не так давно услугами сервиса воспользовался магазин индийских товаров. Получателей рассылки выбирали из тех, кто в течение последнего года был или интересовался турами в Индию. Вот такие тонкие настройки позволяет выставить сервис.
— Есть ли куда расти дальше?
— Мы видим, что услуга довольно популярна. Поэтому ее включили в базовый пакет для корпоративных клиентов, кто подключает тарифы «Корпоративный безлимит». Каждый может попробовать, оценить, оставить отзыв. В зависимости от этого мы будем корректировать предложение, дорабатывать новые категории таргетирования. Одним словом, работать с интересами и запросами бизнеса.
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