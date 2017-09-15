«Сталинки» останутся энергонеэффективными

В России с начала этого года регионы могут подать заявки на софинансирование энергоэффективного капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ. Однако пока поучаствовать в программе решились лишь четыре субъекта РФ, и Свердловская область не в их числе. Тем не менее в Екатеринбурге уже есть пилотный проект, которому фонд потенциально может выделить деньги. При этом условия участия в программе исключают целую категорию жилья — дома старше 60 лет. По сути это означает, что все «сталинки» в России останутся энергонеэффективными.Масштабную программу капитального ремонта многоквартирных домов (МКД) за счет средств собственников в России запустили в 2014 году, сами работы начали проводить в 2015-м. По данным минЖКХ, за 2,5 года в стране обновили 81 тыс. МКД или 7,7% от общего объема, рассчитанного на 30 лет.Напомним, программа подразумевает ремонт фасадов, кровель, подвалов и чердаков, а также всех инженерных коммуникаций в домах. Однако просто ремонтировать системы ресурсоснабжения недостаточно: их необходимо модернизировать для повышения энергоэффективности жилья.«Мы много говорим об энергосбережении, у нас даже закон отельный есть. Возникает вопрос: а когда же заниматься реально проблематикой энергосбережения, если не в процессе капитального ремонта?» — заявил член Совета Федерации РФ Аркадий Чернецкий во время пленарной сессии IV Всероссийского съезда региональных операторов капитального ремонта.Вполне возможно, что уже в следующем году подрядчики будут не просто выполнять на объектах установленные законом работы, но и предлагать собственникам дополнительный перечень, направленный на повышение энергоэффективности.«Мы должны перейти к системному энергоэффективному капитальному ремонту, я бы даже назвал, «зеленому» капитальному ремонту. Наша задача в 2018 году перейти к тому, чтобы мы предлагали собственникам «меню» на выбор по тем видам работ, которые обязательны в рамках программы капитального ремонта, параллельно с мерами по повышению энергоэффективности в рамках энергосервисных контрактов», — считает заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис.Чтобы синхронизировать программу капремонта и модернизацию домов, в начале этого года Фонд содействия реформированию ЖКХ запустил программу софинансирования энергоэффективного капремонта. В ее рамках собственники МКД могут за счет государства компенсировать затраты на сумму до 5 млн руб., если во время капремонта здание повысило класс энергоэффективности.Однако пока программа не пользуется особой популярностью в регионах, признает советник департамента методологии модернизации коммунальной инфраструктуры Фонда содействия реформированию ЖКХ Екатерина Плуголева. В 2017 году заявки поступили лишь из четырех регионов.«Мы видим, что активность регионов по участию в программе гораздо ниже, чем могла быть. Общий объем средств, который мы можем предоставить регионам в настоящее время, составляет 839 млн руб. Фондом одобрены заявки из четырех регионов на капитальный ремонт 56 домов на сумму 29 млн руб.», — прокомментировала она.Среди регионов-первопроходцев оказались Калининградская, Новосибирская, Ростовская области и Удмуртия. Свердловская область пока заявок на софинансирование проектов не представляла, но планирует.«Сейчас реализуется пилотный проект по переводу микрорайона Юго-Западный на закрытую систему теплоснабжения. И как раз по этому проекту мы планируем заявляться на софинансирование из Фонда содействия реформированию ЖКХ. Причем там хитрая схема: бюджетные учреждения будут переводиться на закрытую схему за счет бюджетных средств, дома на спецсчетах будет кредитовать теплоснабжающая организация с последующим возмещением затрат за счет энергоэффективности, а в домах на капремонте эти работы будут выполняться параллельно с ремонтом тепло-, водоснабжения и канализования», — сообщил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.В фонде проанализировали 144 тыс. МКД с точки зрения возможной эффективности работ по модернизации систем теплоснабжения. Оказалось, что 10 тыс. из них получат реальную экономию ресурсов.Однако жилой фонд России насчитывает несколько сотен тысяч многоквартирных домов, и на фоне этого результаты анализа кажутся уже не такими впечатляющими. Дело в том, что фонд накладывает серьезные ограничения на дома, которые могут участвовать в программе. В частности, претендовать на господдержку могут МКД не старше 60 лет, что фактически исключает участие домов, построенных до 1960-х годов.Только в Свердловской области дома, построенные до 1960-х годов, занимают почти треть в общем объеме МКД. Именно на них сейчас обращено внимание регионального оператора: капитальный ремонт в них должен был пройти еще в 1990-е годы, но тогда стране было не до того, и дома начали ветшать раньше времени.В то же время, такой старый жилой фонд, в который в том числе входят «сталинки» (жилые дома 1930-1950-х годом постройки), на практике является самым энергозатратным. Например, стоимость теплоснабжения в таких домах может в два раза превышать аналогичную услугу в «хрущевках» или более поздних жилых зданиях.По сути единственных выходом для собственников жилья в таких домах при желании сократить расходы на квартплату станет заключение договора с энергосервисными компаниями. Такие организации инвестируют в модернизацию домов, а потом возвращают средства за счет сэкономленной части стоимости услуг ЖКХ. То есть суммы в квитанциях жителей снизятся только после того, как дом расплатится с инвесторами.Но даже и так экономия может стать ощутимой: эксперты уверяют, что комплексные меры по повышению энергоэффективности зданий могут снизить затраты теплоресурсов вдвое и электричества на треть. Например, специалисты устанавливают узлы погодного регулирования на теплоцентралях здания. В итоге отапливание помещений зависит от реальной температуры за окном, а не решений котельной.Несмотря на то, что энергоресурсные компании заинтересованы в проектах в сфере жилой недвижимости, пока сегмент несет для них слишком много рисков.«К сожалению, пока существуют еще моменты в нормативно-правовых актах, которые оставляют актуальным вопрос риска возврата инвестиций. Инвестор энергосервисной компании уже берет на себя риск, когда заходит на какой-то объект. Если вдруг расчеты были неправильные, если экономии не будет возникать, то свои деньги он никогда не вернет. И если еще останется риск неплатежей, то это только усугубит ситуацию», — пояснил советник вице-президента компании «Эктив Соцэнергосервис» Вячеслав Ляшук.В Минстрое уже подготовили пакет поправок в законодательство, которые внесут ясность на рынке. Тем не менее сложно представить, что жители домов, только-только пережив капремонт, решатся еще и на проведение масштабной модернизации, чтобы повысить энергоэффективность жилья. Скорее всего, «сталинки» так и останутся самым ресурсозатратным жильем.