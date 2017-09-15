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Власти Свердловской области подготовили «дорожную карту» помощи обманутым пайщикам
15 сентябрь 2017 (16:41)
УрБК, Екатеринбург, 15.09.2017. Глава Свердловской области Евгений Куйвашев подписал «дорожную карту» мер по решению проблем обманутых дольщиков и пайщиков Среднего Урала. Об этом сообщает департамент информполитики региона.
Документ направлен в федеральное министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства, чтобы опыт Среднего Урала был использован для разработки законодательных механизмов помощи гражданам, пострадавшим от недобросовестных застройщиков.
План-график мер по решению проблем обманутых пайщиков на третий квартал, разработанный региональным министерством строительства и развития инфраструктуры, содержит информацию о 18 объектах незавершенного строительства. Причем два дома из этого списка уже заселены.
Так, в сентябре свои квартиры получили дольщики одной из двух многоэтажек жилого комплекса «Березки» в Березовском. Здесь пострадали 147 граждан, они ждали свои квартиры от застройщика АО «БЗСК-Инвест» с 2014 года. Строительство второй высотки комплекса планируют завершить к декабрю нынешнего года.
В Нижнем Тагиле дом по адресу ул. Удовенко, 25 сдан 25 августа. ЖСК «Фотеево» вынудило 28 пайщиков ждать жилье с 2008 года. Планируется, что до конца года будут сданы еще 5 проблемных объектов.
Правительство Свердловской области и министерство строительства и развития инфраструктуры, в частности, помогали в поиске новых инвесторов, в оформлении земельных участков, в обеспечении гарантий, предусмотренных законодательством.
Вместе с тем все стороны процесса — и пайщики, и представители министерств — отмечают недостаток законодательных механизмов реагирования для быстрого и эффективного решения проблем граждан, пострадавших от недобросовестных застройщиков.
Документ направлен в федеральное министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства, чтобы опыт Среднего Урала был использован для разработки законодательных механизмов помощи гражданам, пострадавшим от недобросовестных застройщиков.
План-график мер по решению проблем обманутых пайщиков на третий квартал, разработанный региональным министерством строительства и развития инфраструктуры, содержит информацию о 18 объектах незавершенного строительства. Причем два дома из этого списка уже заселены.
Так, в сентябре свои квартиры получили дольщики одной из двух многоэтажек жилого комплекса «Березки» в Березовском. Здесь пострадали 147 граждан, они ждали свои квартиры от застройщика АО «БЗСК-Инвест» с 2014 года. Строительство второй высотки комплекса планируют завершить к декабрю нынешнего года.
В Нижнем Тагиле дом по адресу ул. Удовенко, 25 сдан 25 августа. ЖСК «Фотеево» вынудило 28 пайщиков ждать жилье с 2008 года. Планируется, что до конца года будут сданы еще 5 проблемных объектов.
Правительство Свердловской области и министерство строительства и развития инфраструктуры, в частности, помогали в поиске новых инвесторов, в оформлении земельных участков, в обеспечении гарантий, предусмотренных законодательством.
Вместе с тем все стороны процесса — и пайщики, и представители министерств — отмечают недостаток законодательных механизмов реагирования для быстрого и эффективного решения проблем граждан, пострадавших от недобросовестных застройщиков.
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