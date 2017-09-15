Дайджест
В лондонском метро обнаружили вторую бомбу
15 сентябрь 2017 (16:36)
На станции метро Parsons Green в Лондоне, где ранее в пятницу, 15 сентября, произошел взрыв, обнаружена вторая бомба. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на британскую газетуThe Daily Express.
В настоящее время саперы обезвреживают найденное взрывное устройство.
Напомним, 15 сентября в час пик на станции метро Parsons Green, расположенной на западе Лондона, произошел взрыв. Очевидцы сообщили о том, что бомба сдетонировала в ведре, оставленном в пакете в вагоне поезда. В результате, по разным данным, пострадали 20 человек.
Британские власти заявили, что рассматривают произошедшее как теракт.
В настоящее время саперы обезвреживают найденное взрывное устройство.
Напомним, 15 сентября в час пик на станции метро Parsons Green, расположенной на западе Лондона, произошел взрыв. Очевидцы сообщили о том, что бомба сдетонировала в ведре, оставленном в пакете в вагоне поезда. В результате, по разным данным, пострадали 20 человек.
Британские власти заявили, что рассматривают произошедшее как теракт.
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