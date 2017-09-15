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Суд обязал администрацию Асбеста отремонтировать дорогу в поселок Лесозавод

УрБК, Екатеринбург, 15.09.2017. Суд обязал администрацию Асбеста отремонтировать дорогу в поселок Лесозавод и провести там уличное освещение. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Жители поселка написали коллективное обращение в надзорный орган, которое стало основанием для проверки. Вместе с сотрудниками ГИБДД прокуроры обследовали улично-дорожную сеть и обнаружили недостатки в содержании дороги, которые создают угрозу безопасности дорожного движения.



«Так, в нарушение пункта 4.6.1.1 ГОСТ «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования» в черте населенного пункта отсутствует наружное освещение», — отмечают в прокуратуре.



Угрожают безопасности жизни и здоровья граждан и многочисленные повреждения покрытия проезжей части дороги.



По результатам проверки прокуратура направила иск в Асбестовский городской суд с требованием обязать администрацию муниципалитета разработать проект линии уличного освещения и провести его, а также капитально отремонтировать автодорогу г. Асбест — п. Лесозавод. Суд удовлетворил иск надзорного органа.



Судебный акт в законную силу не вступил и может быть обжалован, однако прокуратура намерена проконтролировать его фактическое исполнение.

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