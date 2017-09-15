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По итогам I полугодия российские банки увеличили эмиссию платежных карт на 4%
15 сентябрь 2017 (15:02)
УрБК, Москва, 15.09.2017. Российские банки по итогам I полугодия 2017 года выпустили почти 260 млн платежных карт, что на 4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в сообщении Центробанка.
«Объем эмиссии платежных карт, выпущенных банками РФ, по итогам шести месяцев текущего года составил почти 260 млн штук, что превышает аналогичный показатель предыдущего года более чем на 10 млн», — сообщает пресс-служба регулятора.
При этом если на 1 июля прошлого года активных карт, то есть таких, которые использовались гражданами для совершения операций в отчетном периоде, было 133,5 млн, то год спустя — уже 144 млн.
За первые шесть месяцев по картам было совершено в общей сложности 10,9 млрд операций на 27,6 трлн руб., большинство из которых было проведено при оплате товаров и услуг — более 8 млрд транзакций на 7,7 трлн руб.
«Объем эмиссии платежных карт, выпущенных банками РФ, по итогам шести месяцев текущего года составил почти 260 млн штук, что превышает аналогичный показатель предыдущего года более чем на 10 млн», — сообщает пресс-служба регулятора.
При этом если на 1 июля прошлого года активных карт, то есть таких, которые использовались гражданами для совершения операций в отчетном периоде, было 133,5 млн, то год спустя — уже 144 млн.
За первые шесть месяцев по картам было совершено в общей сложности 10,9 млрд операций на 27,6 трлн руб., большинство из которых было проведено при оплате товаров и услуг — более 8 млрд транзакций на 7,7 трлн руб.
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