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Официальный курс долл. США снизился на 23 коп., евро — на 11 коп.
15 сентябрь 2017 (14:42)
УрБК, Москва, 15.09.2017. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на выходные. Курс долл. США снизился на 23,7 коп., до 57,53 руб., курс евро снизился на 11,49 коп., до 68,58 руб.
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