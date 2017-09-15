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В Екатеринбурге на выходные закроют улицу Раевского

УрБК, Екатеринбург, 15.09.2017. В выходные в Екатеринбурге ограничат движение транспорта по улице Раевского на участке от Блюхера до Ирбитской. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте администрации города.



Ограничение связано с тем, что ООО «Управляющая компания «ЭФЕС» нужно проложить сети инженерно-технического обеспечения. Движение перекроют с 7.00 16 сентября до 20.00 17 сентября.

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