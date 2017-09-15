ММК наращивает долю на рынке металлопроката

Доля поставок Магнитогорского металлургического комбината (ММК) в адрес сервисных металлоцентров (СМЦ) России в общей отгрузке металлопроката на внутренний рынок в 2016 году выросла до 40% (в 2015 году показатель составлял 32%). Росту способствует, в частности, использование передовых IT-технологий в сбытовой деятельности, рассказал инженер группы региональных продаж ММК Александр Маргишвили, выступая на открывшейся 14 сентября в Новосибирске VIII Общероссийской конференции «Сервисные металлоцентры: оборудование, технологии, рынок».«Основными регионами потребления металлопроката ММК торговыми компаниями, осуществляющими его переработку, являются близлежащие Уральский и Западно-Сибирский экономические районы, а также наиболее металлоемкий Центральный район. Магнитогорский металлургический комбинат поставляет свою продукцию большинству региональных металлоторговых и металлоперерабатывающих компаний России, имеющих в своей структуре СМЦ», — говорится в сообщении ММК.Наиболее востребованными видами металлопроката для сервисных металлоцентров являются сортовой и горячекатаный плоский прокат. Также существенную долю в переработке в СМЦ занимает оцинкованный прокат. В этом году ММК ввело в строй еще один агрегат непрерывного горячего цинкования мощностью 360 тыс. т. в год, ориентированный на производство строительного сортамента. Тем самым возможности выбора необходимого сортамента оцинкованного металлопроката у потребителей продукции ММК расширились.Магнитогорский металлургический комбинат является единственной в России компанией, которая с одной производственной площадки может предоставить максимальный сортаментный ряд металлопроката. Это упрощает крупным потребителям выстраивание логистических цепочек, а мелким дает возможность комплектования сборных вагонов необходимыми позициями.В рамках самой Группы ММК развитие направления металлосервисных услуг осуществляется через Торговый дом ММК, у которого есть два действующих СМЦ: в Магнитогорске и подмосковном городе Щелково. Первый из них оказывает услуги по резке сортового и листового металлопроката, а также изготовлению просечно-вытяжного листа. Среднемесячный объем переработки магнитогорского СМЦ составляет порядка 1,5 тыс. т. Сервисный металлоцентр в Щелково представляет собой крупный производственный комплекс, осуществляющий выпуск профнастила, металлочерепицы, сэндвич-панелей и другой продукции. Производственные мощности предприятия позволяют выпускать до 100 тыс. т. продукции в год.Отметим, что VIII Общероссийская конференция «Сервисные металлоцентры: оборудование, технологии, рынок» проходит 14-15 сентября в Новосибирске. В фокусе внимания конференции — опыт ведущих отечественных сервисных металлоцентров, перспективные направления металлопереработки в России и в мире. В мероприятии принимают участие более 130 человек, в числе которых руководители и специалисты СМЦ, предприятий-производителей и поставщиков оборудования для переработки металлопроката, металлоторговых фирм.Участники конференции оценили использование передовых технологий ММК, которые позволили предприятию существенно нарастить свою долю в общей отгрузке металлопроката на внутренний рынок. Производственные мощности комбината позволяют обеспечить поставки продукции максимальному числу потребителей.