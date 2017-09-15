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Минфин: Неналоговые платежи в России создают нагрузку на бизнес 0,8% ВВП
15 сентябрь 2017 (13:23)
УрБК, Москва, 15.09.2017. Директор департамента доходов Минфина России Елена Лебединская рассказала, что министерство оценивает нагрузку на бизнес неналоговых платежей в 0,7-0,8% ВВП. Об этом сообщает РИА «Новости».
«По нашим оценкам, общая сумма неналоговых платежей — меньше 1% ВВП, может быть, 0,7-0,8% ВВП. Но это тоже немаленькая цифра, и она, безусловно, стоит того, чтобы навести в них порядок», — сказала Лебединская.
Она также подчеркнула, что основная проблема не в том, что неналоговые платежи большие, а в непредсказуемости их появления и их постоянных изменениях.
«По нашим оценкам, общая сумма неналоговых платежей — меньше 1% ВВП, может быть, 0,7-0,8% ВВП. Но это тоже немаленькая цифра, и она, безусловно, стоит того, чтобы навести в них порядок», — сказала Лебединская.
Она также подчеркнула, что основная проблема не в том, что неналоговые платежи большие, а в непредсказуемости их появления и их постоянных изменениях.
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