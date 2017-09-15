Ниже девяти процентов

Сегодня, 15 сентября, состоится шестое в этом году заседание cовета директоров Центрального банка России. За прошедшее полугодие регулятор уже трижды снижал ключевую ставку и, по мнению аналитиков, вновь примет решение об очередном уменьшении показателя. На данный момент споры вызывает лишь значение, на которое ставка будет уменьшена в этот раз.Стоит сказать, что аргументов в пользу снижения на данный момент достаточно, и главный из них — это рекордно низкая инфляция, которая замедлилась до 3,3% на фоне таргета в 4%.«Фаза стремительного снижения экономических показателей страны уже закончена. Появляются первые признаки разворота в сторону позитивных тенденций. Во II квартале наблюдался существенный прирост темпов ВВП (+2,5%), с начала года стабильно снижался уровень инфляции, достигнув в августе показателя в 3,3% (в июле, для сравнения, было 3,9%)», — рассказал аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев.Еще одним важнейшим показателем, как отмечает эксперт, является некоторое улучшение на рынке труда. Тем не менее надо понимать, что выход из рецессии — а страна оказалась именно в рецессии, а не в кратковременном кризисе, как это было в 1998 или 2008 годах, — это долгий и очень постепенный процесс, на который может уйти много лет.«Надо понимать, что такие темпы улучшения ситуации в экономике удерживать постоянно не получится. На снижение инфляции вполне естественно оказали влияние сезонные факторы. Рост ВВП во II квартале тоже был обусловлен рядом несистемных факторов. Так что в ближайшее время мы увидим некоторое ухудшение этих показателей, но в целом позитивное направление должно сохраниться», — считает А.Коренев.Стоит сказать, что в последние три года главный экономический показатель страны не отличался стабильностью. Его значение с «черного вторника» (16 декабря 2014 года, когда ЦБ поднял ставку до 17%) менялось 11 раз. Впоследствии регулятор плавно понижал показатель, ссылаясь на приближение инфляции к целевому уровню, продолжающееся уменьшение инфляционных ожиданий, а также на восстановление экономической активности в стране.Нынешнее заседание, по мнению экспертов, продемонстрирует очередное снижение ставки рефинансирования, однако то, насколько показатель сократится, остается предметом споров.Часть аналитиков уверены: текущее состояние экономики дает повод полагать, что сегодня ставка опустится с 9% до 8,5%, или даже до 8,25%.«Ставка с очень высокой вероятностью будет снижена. Более того, сами представители ЦБ косвенно дали понять, что вопрос сейчас рассматривается только с точки зрения величины грядущего снижения — ставка будет понижена либо на 0,25 п.п., либо на 0,5 п.п. Учитывая очень хорошие данные по инфляции за последние месяцы и прогнозы по ВВП по итогам года — выше, чем предполагалось ранее, — весьма вероятно, что ставка действительно будет понижена сразу до 8,5%», — считает эксперт ГК «Финам».Аналитики Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) также настроены оптимистично относительно сегодняшнего заседания.«Центробанк уже не делает из этого события интригу и открыто говорит о своих намерениях снижать ключевую ставку в эту пятницу. Вопрос заключается в другом: на сколько регулятор готов ее снизить? На мой взгляд, ситуация в экономике складывается вполне оптимистично, чтобы на ближайшем заседании снизить ставку на 0,5 п.п. или даже на 0,75 п.п.», — высказался руководитель дирекции по управлению агрегированным риском УБРиР Дмитрий Завьялов.По его словам, в подтверждение этого прогноза есть несколько факторов, на которые обычно опирается ЦБ при принятии решения, таких как инфляция, индекс потребительских цен и инфляционные ожидания населения. К тому же, прогнозы Минэкономразвития оправдались, что тоже является хорошим знаком. По данным министерства, рост производственной активности в июле наблюдался во всех основных отраслях: на 4% увеличилась добыча полезных ископаемых, грузооборот транспорта вырос на 6,2%, промышленное производство подросло на 1,1%. В свою очередь, восстановление экономической активности поддерживает спрос на рабочую силу, что снижает уровень безработицы в стране. По данным Росстата, в июле уровень безработицы составил 5,1%, а в январе он достигал 5,6%.Стоит отметить, что часть аналитиков придерживается более консервативного и сдержанного прогноза относительно итогов сегодняшнего заседания, однако они не сомневаются в том, что снижение все-таки будет.«Банк России будет вынужден понизить ставку. Тем более что предыдущее его решение было за сохранение ставки на уровне 9% годовых. Реалии же таковы, что инфляция в августе — 3,3%, годовой прогноз по инфляции — 4%, ставки по ОФЗ — 7,5%. Деньги существенно подешевели. И ставка Банка России при ее нынешнем уровне перестает играть регулирующую роль. Кроме того, высокие ставки со стороны ЦБ — это снижение денежной ликвидности в экономике, то есть торможение кредитования и самого экономического роста», — считает начальник управления по работе с состоятельными клиентами АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» Андрей Хохрин.По его словам, регулятор не раз показывал, что не готов к резким движениям, которых и так было достаточно с конца 2014 по I полугодие 2016 годов, когда межбанковский и денежный рынки требовали активных действий со стороны монетарных властей.«Поэтому, скорее всего, снижение составит 0,25%. И регулятор объявит, что продолжит пристально следить за инфляцией и влиянием денежной политики на экономическое развитие и внутренний спрос», — сказал А. Хохрин.Так или иначе, уменьшение будет, и, по словам аналитиков, это в первую очередь приведет к падению ставок кредитования банками, в том числе и ипотечного. Это поспособствует росту спроса на товары и услуги в секторе розничных продаж, а также сделает заемные деньги более доступными для бизнеса, включая бизнес малый и средний.«Это в свою очередь может привести к оживлению экономики, увеличению уровня занятости, росту располагаемых доходов. Впрочем, надо понимать, что безоглядное понижение ставки способно принести вред экономике, так что вряд ли стоит ожидать, что в ближайшие год-полтора ключевая ставка опустится ниже 7%», — считает А. Коренев.Размер ключевой ставки в последние три года стал объектом пристального наблюдения не только аналитиков и непосредственных участников рынка, но и обычных граждан. Сегодняшнее заседание совета директоров ЦБ является опорным. По его итогам руководство регулятора опубликует доклад о денежно-кредитной политике страны, а также озвучит размер ключевой ставки, который сохранится как минимум до 27 октября 2017 года.Итоги заседания Центробанка будут озвучены в 15.30 по местному времени. Пресс-конференция главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной начнется в 17.00.