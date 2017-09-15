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Юго-Западный микрорайон в Екатеринбурге переведут на закрытую систему теплоснабжения
15 сентябрь 2017 (12:38)
УрБК, Екатеринбург, 15.09.2017. Юго-Западный микрорайон в Екатеринбурге переведут на закрытую систему теплоснабжения. Об этом накануне заявил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов во время IV Всероссийского съезда региональных операторов капитального ремонта, который проходит в этом году в уральской столице.
По словам главы минЖКХ, реализация проекта повысит качество горячей воды в домах микрорайона и снизит стоимость коммунальных услуг.
«Сейчас реализуется пилотный проект по переводу микрорайона Юго-Западный на закрытую систему теплоснабжения. Во-вторых, это снижение платежей жителей, а в-первых, это повышение качества услуги, которая будет оказываться: горячая вода питьевого качества, холодная вода надлежащего качества», — прокомментировал министр.
На завершение проекта свердловские власти надеются получить софинансирование из Фонда содействия реформированию ЖКХ.
«И как раз по этому проекту мы планируем заявляться на софинансирование из Фонда содействия реформированию ЖКХ. Причем там хитрая схема: бюджетные учреждения будут переводиться на закрытую схему за счет бюджетных средств, дома на спецсчетах будет кредитовать теплоснабжающая организация с последующим возмещением затрат за счет энергоэффективности, а в домах на капремонте эти работы будут выполняться параллельно с ремонтом тепло-, водоснабжения и канализования», — пояснил Николай Смирнов.
По словам главы минЖКХ, реализация проекта повысит качество горячей воды в домах микрорайона и снизит стоимость коммунальных услуг.
«Сейчас реализуется пилотный проект по переводу микрорайона Юго-Западный на закрытую систему теплоснабжения. Во-вторых, это снижение платежей жителей, а в-первых, это повышение качества услуги, которая будет оказываться: горячая вода питьевого качества, холодная вода надлежащего качества», — прокомментировал министр.
На завершение проекта свердловские власти надеются получить софинансирование из Фонда содействия реформированию ЖКХ.
«И как раз по этому проекту мы планируем заявляться на софинансирование из Фонда содействия реформированию ЖКХ. Причем там хитрая схема: бюджетные учреждения будут переводиться на закрытую схему за счет бюджетных средств, дома на спецсчетах будет кредитовать теплоснабжающая организация с последующим возмещением затрат за счет энергоэффективности, а в домах на капремонте эти работы будут выполняться параллельно с ремонтом тепло-, водоснабжения и канализования», — пояснил Николай Смирнов.
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