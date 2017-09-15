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В Свердловской области задолженность по оплате услуг ЖКХ составила 25,5 млрд рублей
15 сентябрь 2017 (12:17)
УрБК, Екатеринбург, 15.09.2017. В Свердловской области на конец июня 2017 года задолженность населения и исполнителей коммунальных услуг по оплате ЖКХ с учетом задолженности за предыдущие периоды составила 25,5 млрд руб. (в том числе безнадежная задолженность — 1 млрд руб.). Об этом сообщает Свердловскстат.
В то же время в январе-июне текущего года фактические платежи населения за предоставленные жилищно-коммунальные услуги составили 41,5 млрд руб. (95,5% от предъявленных к оплате сумм). В расчете на одного человека в месяц стоимость услуг ЖКХ за январь-июнь 2017 года сложилась в размере 2 294,6 руб.
По данным ведомства, всего в Свердловской области статистическим наблюдением охвачено 2 296 организаций, относящихся к сфере ЖКХ. Доходы от основного вида деятельности таких организаций за январь-июнь 2017 года составили 73,3 млрд руб., из которых на долю жилищных услуг приходилось 13,3 млрд руб. (18,1%), коммунальных — 60,0 млрд руб. (81,9%).
В структуре доходов от основного вида деятельности 54,1% занимали платежи, начисленные населению и исполнителям коммунальных услуг за предоставленные жилищно-коммунальные услуги.
Общая сумма расходов по реализации жилищно-коммунальных услуг по основному виду деятельности составила 75,9 млрд руб., в том числе жилищных — 21,8 млрд руб., коммунальных — 54,1 млрд руб.
Уровень возмещения населением затрат за предоставление жилищно-коммунальных услуг за январь-июнь 2017 года составил 99,9% от утвержденного экономически обоснованного тарифа. Из бюджетов всех уровней на дотации жилищно-коммунальному хозяйству было выделено 663 млн руб., из них 9,3 млн руб. направлено для компенсации разницы между экономически обоснованными и действующими тарифами для населения.
За январь-июнь 2017 года стоимость предоставленных населению жилищно-коммунальных услуг, рассчитанная по экономически обоснованным тарифам, составила 43,6 млрд руб., из которых 30,2 млрд руб. (69,4%) приходились на коммунальные услуги и 13,4 млрд руб. (30,6%) — на жилищные. В объеме коммунальных услуг наибольший удельный вес занимали услуги по теплоснабжению — 58,3% и электроснабжению — 23,3%.
В то же время в январе-июне текущего года фактические платежи населения за предоставленные жилищно-коммунальные услуги составили 41,5 млрд руб. (95,5% от предъявленных к оплате сумм). В расчете на одного человека в месяц стоимость услуг ЖКХ за январь-июнь 2017 года сложилась в размере 2 294,6 руб.
По данным ведомства, всего в Свердловской области статистическим наблюдением охвачено 2 296 организаций, относящихся к сфере ЖКХ. Доходы от основного вида деятельности таких организаций за январь-июнь 2017 года составили 73,3 млрд руб., из которых на долю жилищных услуг приходилось 13,3 млрд руб. (18,1%), коммунальных — 60,0 млрд руб. (81,9%).
В структуре доходов от основного вида деятельности 54,1% занимали платежи, начисленные населению и исполнителям коммунальных услуг за предоставленные жилищно-коммунальные услуги.
Общая сумма расходов по реализации жилищно-коммунальных услуг по основному виду деятельности составила 75,9 млрд руб., в том числе жилищных — 21,8 млрд руб., коммунальных — 54,1 млрд руб.
Уровень возмещения населением затрат за предоставление жилищно-коммунальных услуг за январь-июнь 2017 года составил 99,9% от утвержденного экономически обоснованного тарифа. Из бюджетов всех уровней на дотации жилищно-коммунальному хозяйству было выделено 663 млн руб., из них 9,3 млн руб. направлено для компенсации разницы между экономически обоснованными и действующими тарифами для населения.
За январь-июнь 2017 года стоимость предоставленных населению жилищно-коммунальных услуг, рассчитанная по экономически обоснованным тарифам, составила 43,6 млрд руб., из которых 30,2 млрд руб. (69,4%) приходились на коммунальные услуги и 13,4 млрд руб. (30,6%) — на жилищные. В объеме коммунальных услуг наибольший удельный вес занимали услуги по теплоснабжению — 58,3% и электроснабжению — 23,3%.
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