Кризис

Ввод жилья в Свердловской области сократился на 6,8%

В январе-августе 2017 года в Свердловской области ввели в эксплуатацию 1 млн 074 тыс. кв. м. жилья, что на 6,8% ниже уровня аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает Свердловскстат.



В августе 2017 года на Среднем Урале ввели 207,4 тыс. кв. м. жилья. Это на 45% выше показателя соответствующего периода 2016 года. Из них 60,7 тыс. кв. м. пришлось на индивидуальное жилищное строительство (минус 1%).

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