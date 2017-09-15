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Известной американской певице пересадили почку
15 сентябрь 2017 (11:48)
Американской актрисе и певице Селене Гомес провели операцию по пересадке почки. Об этом сообщает портал «Газета.ру».
Она также сообщила, что трансплантация понадобилась из-за того, что исполнительница страдает системной красной волчанкой. Гомес поблагодарила за поддержку семью, а также врачей, которые обеспечили ей уход до и после операции.
«И, наконец, нет никаких слов, чтобы описать, насколько я благодарна моей прекрасной подруге Франсии Райсе. Она сделала мне величайший подарок и пожертвовала свою почку», — добавила певица.
Она также сообщила, что трансплантация понадобилась из-за того, что исполнительница страдает системной красной волчанкой. Гомес поблагодарила за поддержку семью, а также врачей, которые обеспечили ей уход до и после операции.
«И, наконец, нет никаких слов, чтобы описать, насколько я благодарна моей прекрасной подруге Франсии Райсе. Она сделала мне величайший подарок и пожертвовала свою почку», — добавила певица.
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