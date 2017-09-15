Дайджест

Касперского пригласили в Конгресс США

15 сентябрь 2017 (11:48)

Соучредитель и генеральный директор «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский приглашен в Конгресс США для дачи свидетельских показаний относительно безопасности продукции своей антивирусной фирмы. Об этом сообщает Reuters.

Запрос инициировал комитет палаты представителей по вопросам науки, техники и освоения космоса. Касперского законодатели ожидают 27 сентября.

Кроме того, на слушания приглашены эксперты в сфере информационных технологий, представляющие правительственный и частный сектор США.

Представитель «Лаборатории Касперского» сообщил, что глава компании принял приглашение и готов дать показания, если получит визу в США в ускоренном порядке.

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