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Касперского пригласили в Конгресс США

Соучредитель и генеральный директор «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский приглашен в Конгресс США для дачи свидетельских показаний относительно безопасности продукции своей антивирусной фирмы. Об этом сообщает Reuters.



Запрос инициировал комитет палаты представителей по вопросам науки, техники и освоения космоса. Касперского законодатели ожидают 27 сентября.



Кроме того, на слушания приглашены эксперты в сфере информационных технологий, представляющие правительственный и частный сектор США.



Представитель «Лаборатории Касперского» сообщил, что глава компании принял приглашение и готов дать показания, если получит визу в США в ускоренном порядке.

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