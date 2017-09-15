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В Алма-Ате осквернили памятник советским воинам

В Алма-Ате неизвестные повредили постаменты памятника 28 героям-панфиловцам. Об этом сообщает Tengrinews.kz.



Всего было повреждено около 10 постаментов, посвященных городам-героям, — с гранитной облицовки были сбиты буквы и изображения Звезды Героя Советского Союза. В Департаменте внутренних дел Алма-Аты информировали о том, что данный факт внесен в единый реестр досудебных расследований как содержащий признаки, предусмотренные статьей «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества».



Панфиловцами неофициально называли бойцов и командиров 316-й стрелковой дивизии (впоследствии получила наименование 8-й гвардейской), которой командовал генерал-майор Иван Панфилов.

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