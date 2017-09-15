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Назначен новый начальник УМВД России по Екатеринбургу
15 сентябрь 2017 (11:37)
УрБК, Екатеринбург, 15.09.2017. Приказом ГУ МВД России по Свердловской области от 14 сентября 2017 года подполковник полиции Сергей Кулагин назначен начальником Управления МВД России по Екатеринбургу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Сергей Кулагин родился в 1981 году в Пермской области. После окончания в 2001 году Нижнетагильской школы милиции проходил службу в органах внутренних дел Уральского федерального округа. В 2006 году окончил Уральский гуманитарный институт по специальности «юриспруденция».
С 2003 года работал в управлении внутренних дел Орджоникидзевского района Екатеринбурга. С 2012 года возглавлял отдел полиции № 14 (Орджоникидзевский район). В июле 2017 года был назначен врио начальника УМВД России по Екатеринбургу.
Сергей Кулагин родился в 1981 году в Пермской области. После окончания в 2001 году Нижнетагильской школы милиции проходил службу в органах внутренних дел Уральского федерального округа. В 2006 году окончил Уральский гуманитарный институт по специальности «юриспруденция».
С 2003 года работал в управлении внутренних дел Орджоникидзевского района Екатеринбурга. С 2012 года возглавлял отдел полиции № 14 (Орджоникидзевский район). В июле 2017 года был назначен врио начальника УМВД России по Екатеринбургу.
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