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Назначен новый начальник УМВД России по Екатеринбургу

УрБК, Екатеринбург, 15.09.2017. Приказом ГУ МВД России по Свердловской области от 14 сентября 2017 года подполковник полиции Сергей Кулагин назначен начальником Управления МВД России по Екатеринбургу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Сергей Кулагин родился в 1981 году в Пермской области. После окончания в 2001 году Нижнетагильской школы милиции проходил службу в органах внутренних дел Уральского федерального округа. В 2006 году окончил Уральский гуманитарный институт по специальности «юриспруденция».



С 2003 года работал в управлении внутренних дел Орджоникидзевского района Екатеринбурга. С 2012 года возглавлял отдел полиции № 14 (Орджоникидзевский район). В июле 2017 года был назначен врио начальника УМВД России по Екатеринбургу.

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