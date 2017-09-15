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Ввод жилья в Свердловской области в январе-августе 2017 года сократился на 6,8%
15 сентябрь 2017 (11:26)
УрБК, Екатеринбург, 15.09.2017. В январе-августе 2017 года в Свердловской области ввели в эксплуатацию 1 млн 074 тыс. кв. м. жилья, что на 6,8% ниже уровня аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает Свердловскстат.
В августе 2017 года на Среднем Урале ввели 207,4 тыс. кв. м. жилья. Это на 45% выше показателя соответствующего периода 2016 года. Из них 60,7 тыс. кв. м. пришлось на индивидуальное жилищное строительство (минус 1%).
В августе 2017 года на Среднем Урале ввели 207,4 тыс. кв. м. жилья. Это на 45% выше показателя соответствующего периода 2016 года. Из них 60,7 тыс. кв. м. пришлось на индивидуальное жилищное строительство (минус 1%).
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