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РМК создала предприятие для ликвидации Коркинского угольного разреза

УрБК, Челябинск, 15.09.2017. Русская медная компания (РМК) и Челябинская угольная компания объявили о создании совместного предприятия ООО «Промрекультивация», которое займется ликвидацией Коркинского угольного разреза. Об этом сообщает пресс-служба РМК.



ООО «Промрекультивация» создано на условиях паритета (по 50% акций принадлежат АО по добыче угля «Челябинская угольная компания» и АО «Томинский ГОК», входящему в Группу РМК). Директором совместного предприятия назначен Николай Джемилев.



Цель создания нового предприятия — ликвидация отработанной выработки угольного разреза «Коркинский» с использованием закладочного материала, который будет производиться на Томинском горно-обогатительном комбинате и транспортироваться в разрез по специальным пульпопроводам.



«Постоянно возникающие эндогенные пожары приводят к загрязнению атмосферного воздуха, а следствием оползневых процессов становится постепенное разрушение жилья и социальных объектов, которые находятся в непосредственной близости от бортов разреза. Технологическое решение, которое было найдено РМК при участии Уральского государственного горного университета, позволит укрепить борта разреза и решить проблему возникновения эндогенных пожаров. Реализация Коркинского проекта также будет способствовать обеспечению занятости местного населения после остановки добычи угля в разрезе», — говорится в сообщении.



Более 120 рабочих мест будет создано непосредственно в ООО «Промрекультивация», еще 150 человек планируется перевести в компанию «ЮжУралЗолото».



«Рекультивация Коркинского разреза и обеспечение занятости местного населения — важная социально-экологическая миссия, которую мы были рады на себя взять в рамках строительства Томинского горно-обогатительного комбината. Официальное объединение усилий с Челябинской угольной компанией — еще одно весомое подтверждение серьезности намерений каждой из сторон», — отметил президент Русской медной компании Всеволод Левин.



Работы по добыче угля на Коркинском разрезе продолжатся до начала 2018 года, и все текущие обязательства по поставкам угля для энергетических компаний будут выполнены.



По окончанию срока действия лицензии на недропользование ООО «Промрекультивация» начнет работы по формированию необходимой инфраструктуры для ликвидации отработанной выработки.

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