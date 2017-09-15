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АКИТ предложила ввести «налог на AliExpress»

УрБК, Москва, 15.09.2017. Российская Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила ввести налог для иностранных конкурентов, в том числе AliExpress, Amazon и eBay.



Как пишет «Коммерсантъ», АКИТ уже разработала поправки в Налоговый кодекс и закон об информации и направила их в Правительство РФ. В Минэкономики намерены представить свою позицию по этому вопросу, в Минфине — проанализировать предложение АКИТ.



По мнению российских интернет-ритейлеров, иностранные компании имеют конкурентное преимущество из-за освобождения от НДС и ввозных таможенных платежей стоимостью до 1 тыс. евро и весом до 31 кг. АКИТ предлагает ввести НДС-регистрацию для иностранных интернет-магазинов и установить для них ставку налога в 15,25% от конечной цены товара.



Скорее иностранные продавцы перестанут поставлять товары в Россию, чем примут такое усложнение процедуры, считает гендиректор eBay в России и на развивающихся рынках Европы Илья Кретов. В результате ассортимент доступной россиянам продукции сократится. В то же время у российских интернет-ритейлеров также есть конкурентное преимущество: более низкая стоимость доставки и меньший период ее ожидания.



Президент Национальной ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов отмечает, что Федеральная налоговая служба просто не сможет зарегистрировать всех иностранных интрнет-продавцов.



«Например, на Alibaba — 3,6 млн продавцов, на eBay — более 1,5 млн, это только два крупнейших маркетплейса, есть и другие. ФНС физически не сможет обеспечить такую регистрацию», — убежден он.



К тому же попытки обложить НДС зарубежные посылки в других странах оказались убыточны, так как операционные и административные расходы значительно превысили сборы.



По данным АКИТ, в I полугодии 2017 года объем трансграничной торговли в России вырос на 34% в годовом выражении, до 178 млрд руб. АКИТ прогнозирует, что по результатам 2017 года доля трансграничной торговли в обороте e-commerce в России составит 37%, а ее объем — 420 млрд руб.

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