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Движение транспорта по ул. Кулибина в Екатеринбурге сделают односторонним
15 сентябрь 2017 (10:22)
УрБК, Екатеринбург, 15.09.2017. Движение транспорта по улице Кулибина в Екатеринбурге сделают односторонним. Такое решение принято в ходе заседания комиссии по безопасному движению администрации муниципалитета.
«Специалисты приняли решение организовать одностороннее движение на улице Кулибина, где проезжая часть довольна узкая, а усугубляли ситуацию припаркованные автомобили — постоянно возникала опасность ДТП. Транспортная ситуация стала лучше после установки светофоров на пересечении Кулибина с Комсомольской, но изменение схемы движения должно снизить напряженность до минимума. Комиссия приняла решение, что одностороннее движение по Кулибина в сторону Комсомольской будет организовано в начале IV квартала 2017 года», — говорится в сообщении на сайте администрации Екатеринбурга.
«Специалисты приняли решение организовать одностороннее движение на улице Кулибина, где проезжая часть довольна узкая, а усугубляли ситуацию припаркованные автомобили — постоянно возникала опасность ДТП. Транспортная ситуация стала лучше после установки светофоров на пересечении Кулибина с Комсомольской, но изменение схемы движения должно снизить напряженность до минимума. Комиссия приняла решение, что одностороннее движение по Кулибина в сторону Комсомольской будет организовано в начале IV квартала 2017 года», — говорится в сообщении на сайте администрации Екатеринбурга.
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