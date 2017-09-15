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S&P 15 сентября примет решение по суверенному рейтингу России

УрБК, Москва, 15.09.2017. Международное рейтинговое агентство S&P в пятницу, 15 сентября 2017 года, примет решение по суверенному рейтингу России. Об этом сообщает «Прайм».



В настоящий момент он находится на уровне «BB+» с позитивным прогнозом, что соответствует высшей ступени спекулятивной категории.



Из «большой тройки» рейтинговых агентств сегодня только Fitch оценивает рейтинг РФ как инвестиционный: значение «BBB-» соответствует низшей ступени этой категории рейтинга. Moody’s оценивает рейтинг РФ на уровне «Ba1», что соответствует спекулятивной категории.



S&P в марте улучшало прогноз по рейтингу России до позитивного со стабильного. Эксперты агентства тогда отмечали, что рейтинг РФ сдерживается оценкой состояния экономики, которая недостаточно диверсифицирована и показывает низкие темпы роста. Другие ограничения касались структурных вопросов, таких как: бизнес-климат, геополитическая напряженность и санкции, которые в совокупности оказывают давление на среднесрочные перспективы экономического роста.

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