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Правительство Свердловской области уйдет в отставку после инаугурации губернатора

УрБК, Екатеринбург, 15.09.2017. 18 сентября 2017 после инаугурации губернатора в соответствии с Уставом Свердловской области действующее правительство региона уйдет в отставку. Об этом сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.



«Я подпишу указы о временном исполнении полномочий министров и приступлю к формированию нового состава правительства области», — заявил избранный губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.



Новому составу кабмина предстоит обеспечить эффективную реализацию программы «Пятилетка развития».

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