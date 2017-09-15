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Правительство Свердловской области уйдет в отставку после инаугурации губернатора

15 сентябрь 2017 (09:43)

УрБК, Екатеринбург, 15.09.2017. 18 сентября 2017 после инаугурации губернатора в соответствии с Уставом Свердловской области действующее правительство региона уйдет в отставку. Об этом сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.

«Я подпишу указы о временном исполнении полномочий министров и приступлю к формированию нового состава правительства области», — заявил избранный губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Новому составу кабмина предстоит обеспечить эффективную реализацию программы «Пятилетка развития».

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