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RAEX отозвало без подтверждения рейтинг «Уралмашзавода»
15 сентябрь 2017 (09:04)
УрБК, Екатеринбург, 15.09.2017. Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) отозвало рейтинг кредитоспособности ПАО «Уралмашзавод» без подтверждения. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruB- со стабильным прогнозом, говорится в сообщении агентства.
«Решение об отзыве рейтинга без подтверждения принято в связи окончанием срока действия рейтинга и отсутствием у агентства информации, достаточной для применения действующей методологии присвоения рейтингов кредитоспособности нефинансовых компаний», — отмечается в сообщении.
ПАО «Уралмашзавод» специализируется на производстве оборудования для металлургии, горнодобывающей и нефтегазодобывающей промышленности. Основные производственные мощности завода расположены в Екатеринбурге. Компания входит в группу промышленных предприятий Газпромбанка.
Объем активов компании по МСФО по состоянию на 31 декабря 2016 года составил 16,9 млрд руб., капитал — 6,3 млрд руб., выручка компании за 2016 год составила 7,3 млрд руб., EBITDA и чистая прибыль за тот же период составили 0,6 и -0,8 млрд руб. соответственно.
«Решение об отзыве рейтинга без подтверждения принято в связи окончанием срока действия рейтинга и отсутствием у агентства информации, достаточной для применения действующей методологии присвоения рейтингов кредитоспособности нефинансовых компаний», — отмечается в сообщении.
ПАО «Уралмашзавод» специализируется на производстве оборудования для металлургии, горнодобывающей и нефтегазодобывающей промышленности. Основные производственные мощности завода расположены в Екатеринбурге. Компания входит в группу промышленных предприятий Газпромбанка.
Объем активов компании по МСФО по состоянию на 31 декабря 2016 года составил 16,9 млрд руб., капитал — 6,3 млрд руб., выручка компании за 2016 год составила 7,3 млрд руб., EBITDA и чистая прибыль за тот же период составили 0,6 и -0,8 млрд руб. соответственно.
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