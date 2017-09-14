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ФСК ЕЭС завершает реконструкцию подстанции 220 кВ «Калининская» в Свердловской области

14 сентябрь 2017 (17:53)

УрБК, Екатеринбург, 14.09.2017. Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы (ФСК ЕЭС, входит в группу «Россети») завершает реконструкцию подстанции 220 кВ «Калининская» в Свердловской области. Об этом сообщает пресс-служба ФСК ЕЭС.

«Проведена реконструкция открытого распределительного устройства (ОРУ) 220 кВ, заменены два автотрансформатора суммарной мощностью 500 МВА. Также реконструированы 6 ячеек ОРУ 110 кВ, где заменены выключатели, разъединители и ошиновка. Оборудование установлено взамен устаревшего — производства 60-х годов. Обладает большей надежностью, требует меньших затрат на обслуживание и имеет лучшие технические характеристики», — говорится в сообщении.

Подстанция 220 кВ «Калининская» работает с 1966 года. Эта узловая подстанция Свердловской энергосистемы является одним из основных центров питания Екатеринбурга. Кроме того, она обеспечивает электроэнергией крупные предприятия — Машиностроительный завод имени Калинина, Уральский турбомоторный завод и «Уралэлектротяжмаш».

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