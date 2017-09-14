Дайджест
Австрия выступила против расширения еврозоны
14 сентябрь 2017 (17:40)
Канцлер Австрии Кристиан Керн и министр иностранных дел Себастьян Курц отвергли предложение главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера о расширении еврозоны. Об этом сообщает Reuters.
По словам Керна, до ликвидации схемы уклонения от налогов при помощи фирм из восточноевропейских стран никакого смысла в такой реформе нет.
Керн добавил, что в случае расширения хождения единой валюты уже существующие проблемы подобного характера только усилятся. Канцлер считает, что концепция изменений непродумана.
По словам Керна, до ликвидации схемы уклонения от налогов при помощи фирм из восточноевропейских стран никакого смысла в такой реформе нет.
Керн добавил, что в случае расширения хождения единой валюты уже существующие проблемы подобного характера только усилятся. Канцлер считает, что концепция изменений непродумана.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Австрия исключила вступление Турции в ЕС
- В Австрии могут закрыть мусульманские детсады
- Вице-канцлер Австрии выступил за отмену антироссийских санкций
- Австрия предложила схему снятия антироссийских санкций
- Венгрию могут исключить из ЕС за разрешение смертной казни
Loading...