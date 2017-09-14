Дайджест

Австрия выступила против расширения еврозоны

14 сентябрь 2017 (17:40)

Канцлер Австрии Кристиан Керн и министр иностранных дел Себастьян Курц отвергли предложение главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера о расширении еврозоны. Об этом сообщает Reuters.

По словам Керна, до ликвидации схемы уклонения от налогов при помощи фирм из восточноевропейских стран никакого смысла в такой реформе нет.

Керн добавил, что в случае расширения хождения единой валюты уже существующие проблемы подобного характера только усилятся. Канцлер считает, что концепция изменений непродумана.

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