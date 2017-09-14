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Севастопольский авиазавод передали в федеральную собственность

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о передаче «Севастопольского авиационного предприятия» в федеральную собственность. Об этом сообщается на сайте кабмина.



«В целях организации эффективной работы по повышению загрузки и развитию организаций Крымского федерального округа подписанным распоряжением утверждено решение о передаче ГУП «Севастопольское авиационное предприятие»... из собственности города Севастополя в федеральную собственность с определением ведомственной принадлежности Минпромторгу России», — говорится в пояснительной записке.



Отмечается, что предприятие выполняет работы и оказывает услуги для обеспечения обороноспособности страны.

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