Дайджест

Южная Корея направит гумпомощь в КНДР

14 сентябрь 2017 (17:39)

Власти Южной Кореи рассматривают возможность направить 8 млн долл. США в качестве гуманитарной помощи КНДР. Об этом сообщает «Ренхап» со ссылкой на министерство объединения страны.

Уточняется, что средства планируется перевести через международные организации.

«Позиция государства состоит в том, чтобы гуманитарная помощь социально незащищенным [гражданам] в Северной Корее должна быть продолжена независимо от политических соображений», — заявил чиновник южнокорейского министерства.

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