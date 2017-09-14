Дайджест
Южная Корея направит гумпомощь в КНДР
14 сентябрь 2017 (17:39)
Власти Южной Кореи рассматривают возможность направить 8 млн долл. США в качестве гуманитарной помощи КНДР. Об этом сообщает «Ренхап» со ссылкой на министерство объединения страны.
Уточняется, что средства планируется перевести через международные организации.
«Позиция государства состоит в том, чтобы гуманитарная помощь социально незащищенным [гражданам] в Северной Корее должна быть продолжена независимо от политических соображений», — заявил чиновник южнокорейского министерства.
Уточняется, что средства планируется перевести через международные организации.
«Позиция государства состоит в том, чтобы гуманитарная помощь социально незащищенным [гражданам] в Северной Корее должна быть продолжена независимо от политических соображений», — заявил чиновник южнокорейского министерства.
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