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Аркадий Чернецкий предложил исключить жилфонд Минобороны из программы капремонта

УрБК, Екатеринбург, 14.09.2017. Член Совета Федерации РФ, бывший мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий предложил исключить жилые многоквартирные дома, которые находятся на балансе Министерства обороны РФ, из программы капитального ремонта. Об этом он заявил сегодня, 14 сентября 2017 года на IV Всероссийском съезде региональных операторов капремонта, который проходит сегодня в Екатеринбурге.



По его словам, федеральные и муниципальные органы власти являются самыми недисциплинированными плательщиками по взносам за капитальный ремонт. Некоторые ведомства вообще не включают подобные затраты в свои бюджеты.



«Наиболее вопиющая ситуация с Министерством обороны, которое вообще повернулось к капитальному ремонту своего жилого фонда спиной, ничего не делает и, по-моему, делать особенно не собирается. Тогда давайте примем решение на федеральном уровне, что у нас Министерство обороны, как говорится, исключается из этого перечня, и не будем выламывать руки органам местного самоуправления», — сказал сенатор во время пленарной сессии.

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