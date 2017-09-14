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В Екатеринбурге осужден смотритель кладбища за получение взяток

УрБК, Екатеринбург, 14.09.2017. В Екатеринбурге вынесен приговор бывшему смотрителю Широкореченского кладбища МКУ «Служба городских кладбищ» Алексею Филонову за получение взятки в значительном размере. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Установлено, что он лично получал от жителей Екатеринбурга денежные вознаграждения в размере от 30 до 100 тыс. руб. за предоставление земельных участков под захоронение, то есть за муниципальную услугу, являющуюся бесплатной.



Лица, давшие А. Филонову взятки, освобождены от ответственности, поскольку сами сообщили о данном факте в правоохранительные органы и способствовали раскрытию преступления.



Необходимо отметить, что Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга в марте 2016 года за совершение аналогичных преступлений приговорил А. Филонова к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом, а также с лишением права занимать должности в муниципальных учреждениях на 3 года. В момент рассмотрения настоящего уголовного дела А. Филонов отбывал наказание в местах лишения свободы.



14 сентября 2017 года, Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга по совокупности приговоров назначил Алексею Филонову наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима со штрафом в 9 млн руб. в доход государства, а также с лишением права занимать должности в муниципальных учреждениях на 3 года.

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