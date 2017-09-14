Новости дня
В Екатеринбурге осужден смотритель кладбища за получение взяток
14 сентябрь 2017 (16:12)
УрБК, Екатеринбург, 14.09.2017. В Екатеринбурге вынесен приговор бывшему смотрителю Широкореченского кладбища МКУ «Служба городских кладбищ» Алексею Филонову за получение взятки в значительном размере. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Установлено, что он лично получал от жителей Екатеринбурга денежные вознаграждения в размере от 30 до 100 тыс. руб. за предоставление земельных участков под захоронение, то есть за муниципальную услугу, являющуюся бесплатной.
Лица, давшие А. Филонову взятки, освобождены от ответственности, поскольку сами сообщили о данном факте в правоохранительные органы и способствовали раскрытию преступления.
Необходимо отметить, что Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга в марте 2016 года за совершение аналогичных преступлений приговорил А. Филонова к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом, а также с лишением права занимать должности в муниципальных учреждениях на 3 года. В момент рассмотрения настоящего уголовного дела А. Филонов отбывал наказание в местах лишения свободы.
14 сентября 2017 года, Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга по совокупности приговоров назначил Алексею Филонову наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима со штрафом в 9 млн руб. в доход государства, а также с лишением права занимать должности в муниципальных учреждениях на 3 года.
Установлено, что он лично получал от жителей Екатеринбурга денежные вознаграждения в размере от 30 до 100 тыс. руб. за предоставление земельных участков под захоронение, то есть за муниципальную услугу, являющуюся бесплатной.
Лица, давшие А. Филонову взятки, освобождены от ответственности, поскольку сами сообщили о данном факте в правоохранительные органы и способствовали раскрытию преступления.
Необходимо отметить, что Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга в марте 2016 года за совершение аналогичных преступлений приговорил А. Филонова к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом, а также с лишением права занимать должности в муниципальных учреждениях на 3 года. В момент рассмотрения настоящего уголовного дела А. Филонов отбывал наказание в местах лишения свободы.
14 сентября 2017 года, Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга по совокупности приговоров назначил Алексею Филонову наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима со штрафом в 9 млн руб. в доход государства, а также с лишением права занимать должности в муниципальных учреждениях на 3 года.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Экс-главу Верх-Исетского района Екатеринбурга Александра Бреденко приговорили к 3 годам колонии
- Суд приговорил соучастника Александра Куковякина к трем годам исправительной колонии
- Бывшего мэра Североуральска заочно приговорили к 9 годам лишения свободы
- Экс-начальник управления безопасности ГУФСИН России по Свердловской области приговорен к 7 годам лишения свободы за взятку
- Бывший замдиректора СОГУ «Фонд поддержки индивидуального жилищного строительства» приговорен к 10 годам лишения свободы за взятку
Loading...