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ЦБ: Отрицательный капитал «Югры» составляет 86 млрд рублей

УрБК, Москва, 14.09.2017. Банк России пересмотрел оценку отрицательного капитала банка «Югра», лишившегося лицензии 28 июля. Об этом сообщают «Ведомости».



По данным ЦБ, сейчас «дыра» в балансе составляет 86 млрд руб. вместо 7 млрд руб. на 22 июля. Причем на 28 июля оценка была пересмотрена в сторону уменьшения отрицательного капитала до 2 млрд руб.



«Указанные корректировки связаны в основном с существенной недооценкой кредитного риска и недостоверным отражением операций в отчетности», — объясняли размер «дыры» в пресс-службе ЦБ сразу после отзыва лицензии у банка.



По свежим данным, активы «Югры» на начало сентября снизились на 43% до 113 млрд руб., в основном за счет кредитного портфеля: он сжался с 162 млрд руб. до 78 млрд. Убыток «Югры» на 8 сентября составил 135 млрд руб.



Напомним, лицензия у «Югры» была отозвана спустя 18 дней после введения в банк временной администрации в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ). «Югра» занимала 29-е место по величине активов (334,7 млрд руб. на 1 июля).

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