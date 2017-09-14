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ЦБ: Отрицательный капитал «Югры» составляет 86 млрд рублей

14 сентябрь 2017 (15:55)

УрБК, Москва, 14.09.2017. Банк России пересмотрел оценку отрицательного капитала банка «Югра», лишившегося лицензии 28 июля. Об этом сообщают «Ведомости».

По данным ЦБ, сейчас «дыра» в балансе составляет 86 млрд руб. вместо 7 млрд руб. на 22 июля. Причем на 28 июля оценка была пересмотрена в сторону уменьшения отрицательного капитала до 2 млрд руб.

«Указанные корректировки связаны в основном с существенной недооценкой кредитного риска и недостоверным отражением операций в отчетности», — объясняли размер «дыры» в пресс-службе ЦБ сразу после отзыва лицензии у банка.

По свежим данным, активы «Югры» на начало сентября снизились на 43% до 113 млрд руб., в основном за счет кредитного портфеля: он сжался с 162 млрд руб. до 78 млрд. Убыток «Югры» на 8 сентября составил 135 млрд руб.

Напомним, лицензия у «Югры» была отозвана спустя 18 дней после введения в банк временной администрации в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ). «Югра» занимала 29-е место по величине активов (334,7 млрд руб. на 1 июля).

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