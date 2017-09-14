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Средний срок экспозиции на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 127 дней

14 сентябрь 2017 (15:39)

УрБК, Екатеринбург, 14.09.2017. Средняя цена предложения одного квадратного метра жилья на вторичном рынке Екатеринбурга составила 66 тыс. 456 руб. За последние четыре недели показатель вырос на 0,2%. С начала года снижение составило на 2,4%, с февраля 2015 года — на 13,4%. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).

Объем предложения продолжает медленно снижаться. За последние 4 недели количество объектов в базе данных УПН снизилось на 2,2% (до 9,7 тыс. квартир и 1,8 тыс. комнат в коммуналках). По сравнению с началом года выбор у покупателей сократился на 3,5%.

«Среди отдельных территориальных сегментов небольшое снижение цен зафиксировано лишь на окраинах города. Цены в четвертом поясе (46 тыс. 871 руб за кв. м) за последние четыре недели скорректировались на 0,3%, в третьем (55 тыс. 257 руб. за кв. м) — на 0,1%. В остальных поясах зафиксировано положительное изменение. В центре средний показатель (94 тыс. 289 руб. за кв. м) вырос на 0,5%, в первом поясе — на 0,4%, а во втором — на 0,1 %», — говорится в сообщении.

Средний срок экспозиции на текущий момент составляет 127 дней. Этот показатель медленно снижается в последние месяцы.

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