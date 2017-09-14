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Средний срок экспозиции на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 127 дней

УрБК, Екатеринбург, 14.09.2017. Средняя цена предложения одного квадратного метра жилья на вторичном рынке Екатеринбурга составила 66 тыс. 456 руб. За последние четыре недели показатель вырос на 0,2%. С начала года снижение составило на 2,4%, с февраля 2015 года — на 13,4%. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).



Объем предложения продолжает медленно снижаться. За последние 4 недели количество объектов в базе данных УПН снизилось на 2,2% (до 9,7 тыс. квартир и 1,8 тыс. комнат в коммуналках). По сравнению с началом года выбор у покупателей сократился на 3,5%.



«Среди отдельных территориальных сегментов небольшое снижение цен зафиксировано лишь на окраинах города. Цены в четвертом поясе (46 тыс. 871 руб за кв. м) за последние четыре недели скорректировались на 0,3%, в третьем (55 тыс. 257 руб. за кв. м) — на 0,1%. В остальных поясах зафиксировано положительное изменение. В центре средний показатель (94 тыс. 289 руб. за кв. м) вырос на 0,5%, в первом поясе — на 0,4%, а во втором — на 0,1 %», — говорится в сообщении.



Средний срок экспозиции на текущий момент составляет 127 дней. Этот показатель медленно снижается в последние месяцы.

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