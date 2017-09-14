Новости дня
В Екатеринбурге суд рассмотрит иск о банкротстве управляющей компании «Ява»
14 сентябрь 2017 (14:46)
УрБК, Екатеринбург, 14.09.2017. Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит заявление о признании ООО «Управляющая компания «Ява» несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.
Соответствующий документ поступил в суд 13 сентября 2017 года. Заявителем по делу выступает ООО «Полипластик Урал», сумма исковых требований составляет 33 млн 114 тыс. руб.
Напомним, ООО «УК «Ява» действует с 1999 года и считается активом семьи бывшего депутата Госдумы РФ Валерия Язева. Согласно открытым данным, среди учредителей общества — Язевы Светлана Валерьевна и Ксения Валерьевна, а также Язева Александра Афанасьевна.
Управляющая компания объединяет ряд промышленно-строительных, производственных и финансовых предприятий Урала.
Соответствующий документ поступил в суд 13 сентября 2017 года. Заявителем по делу выступает ООО «Полипластик Урал», сумма исковых требований составляет 33 млн 114 тыс. руб.
Напомним, ООО «УК «Ява» действует с 1999 года и считается активом семьи бывшего депутата Госдумы РФ Валерия Язева. Согласно открытым данным, среди учредителей общества — Язевы Светлана Валерьевна и Ксения Валерьевна, а также Язева Александра Афанасьевна.
Управляющая компания объединяет ряд промышленно-строительных, производственных и финансовых предприятий Урала.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Суд рассмотрит иск о банкротстве екатеринбургской компании «Граддорстрой»
- Суд рассмотрит иск о банкротстве компании «Базисстройпроект»
- Суд рассмотрит иск о банкротстве управляющей компании «Инвест-Урал»
- Суд рассмотрит иск о банкротстве компании «Аргус СФК»
- РЖД требует банкротства екатеринбургской управляющей компании
Loading...