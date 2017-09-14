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В Екатеринбурге суд рассмотрит иск о банкротстве управляющей компании «Ява»

УрБК, Екатеринбург, 14.09.2017. Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит заявление о признании ООО «Управляющая компания «Ява» несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.



Соответствующий документ поступил в суд 13 сентября 2017 года. Заявителем по делу выступает ООО «Полипластик Урал», сумма исковых требований составляет 33 млн 114 тыс. руб.



Напомним, ООО «УК «Ява» действует с 1999 года и считается активом семьи бывшего депутата Госдумы РФ Валерия Язева. Согласно открытым данным, среди учредителей общества — Язевы Светлана Валерьевна и Ксения Валерьевна, а также Язева Александра Афанасьевна.



Управляющая компания объединяет ряд промышленно-строительных, производственных и финансовых предприятий Урала.

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