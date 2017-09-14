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В Екатеринбурге МУГИСО выделило участки площадью более 35 тыс. кв. метров для подготовки к ЧМ-2018

УрБК, Екатеринбург, 14.09.2017. В связи с подготовкой инфраструктуры к проведению матчей Чемпионата мира по футболу 2018 года министерством госимущества Свердловской области МКУ «Управление капитального строительства города Екатеринбурга» предоставлены два земельных участка по адресу: ул. Репина, 5. Об этом сообщает пресс-служба министерства.



Участки предназначены для строительства и реконструкции объектов улично-дорожной сети, тяготеющей к Центральному стадиону, их площадь — 820 кв. м. и 2 466 кв. м. Разрешенное использование — земельные участки (территории) общего пользования.



Кроме того, приказами министерства разрешение на использование шести земельных участков в районе Центрального стадиона с той же целью выдано ГКУ СО «Управление капитального строительства Свердловской области». Общая площадь участков составляет 32 тыс.353 кв. м.



Напомним, что постановлением правительства Свердловской области от 17 февраля 2015 года утвержден проект «Первый этап проекта планировки и проекта межевания территории для размещения объектов инфраструктуры, необходимых для осуществления мероприятий, включенных в программу подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации Чемпионата мира по футболу». Он предусматривает приспособление в соответствии с требованиями Международной Федерации футбола существующего стадиона к проведению матчей Чемпионата.



Одним из архитектурно-планировочных решений в соответствии с указанным проектом является увеличение площади территории, используемой для размещения объектов инфраструктуры, на период проведения Чемпионата с 11,037 га (площадь земельного участка стадиона) до 46,60 га за счет использования прилегающих к стадиону территорий.

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