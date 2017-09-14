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ЕВРАЗ ЗСМК произвел более 800 тонн рельсов для Нижегородского метрополитена

УрБК, Екатеринбург, 14.09.2017. Более 800 т рельсов ЕВРАЗа отправлены в Нижний Новгород для строительства путей к новой станции метро «Стрелка».



Станция станет конечной точкой Сормовско-Мещерской линии и откроет доступ к метрополитену жителям еще одного района. ЕВРАЗ ЗСМК для этого заказа произвел рельсы Р50 в длине 25 м.



«Станция «Стрелка» входит в список приоритетных объектов городской инфраструктуры и является пятнадцатой по счету в Нижнем Новгороде. Ее строительство приурочено к Чемпионату мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году. Один из выходов со станции будет вести к новому спортивному стадиону города», — рассказали в пресс-службе ЕВРАЗа.



Сейчас на объекте активно ведутся строительные работы. Первый, пробный поезд отправится на «Стрелку» состоится в марте 2018 года. Сдать станцию в эксплуатацию планируют весной.



Напомним, рельсы ЕВРАЗа уложены в большинстве метрополитенов России и СНГ. Кроме того, компания поставляет эту продукцию в дальнее зарубежье. По рельсам ЕВРАЗа ездят поезда метро в Индии, Малайзии, Индонезии и Тайване.

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