Дайджест
В штате Вашингтон школьник устроил стрельбу
14 сентябрь 2017 (13:14)
В старшей школе города Спокан американского штата Вашингтон один из учащихся устроил стрельбу. Об этом сообщает Associated Press.
Очевидцы говорят, что юноша был вооружен пистолетом и винтовкой. Один из приятелей стрелка, увидев оружие, попытался помешать ему, но был застрелен. Еще три человека получили ранения.
В Twitter-аккаунте Breaking911 появилось фото и имя предполагаемого убийцы. Его зовут Калеб Шарп (Caleb Sharpe).
Очевидцы говорят, что юноша был вооружен пистолетом и винтовкой. Один из приятелей стрелка, увидев оружие, попытался помешать ему, но был застрелен. Еще три человека получили ранения.
В Twitter-аккаунте Breaking911 появилось фото и имя предполагаемого убийцы. Его зовут Калеб Шарп (Caleb Sharpe).
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