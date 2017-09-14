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В штате Вашингтон школьник устроил стрельбу

В старшей школе города Спокан американского штата Вашингтон один из учащихся устроил стрельбу. Об этом сообщает Associated Press.



Очевидцы говорят, что юноша был вооружен пистолетом и винтовкой. Один из приятелей стрелка, увидев оружие, попытался помешать ему, но был застрелен. Еще три человека получили ранения.



В Twitter-аккаунте Breaking911 появилось фото и имя предполагаемого убийцы. Его зовут Калеб Шарп (Caleb Sharpe).

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