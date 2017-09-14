Дайджест
В международном музее шпионажа покажут орудие убийства Троцкого
14 сентябрь 2017 (13:13)
В 2018 году экспонатом международного музея шпионажа в Вашингтоне станет ледоруб, которым 20 августа 1940 года был убит советский революционный деятель Лев Троцкий. Об этом сообщает The Guardian.
Также вместе с ледорубом экспонатами музея станут тысячи других предметов, ранее недоступные для широких масс.
Орудие убийства Троцкого впервые было продемонстрировано на пресс-конференции в Мехико после его убийства. После этого ледоруб несколько лет хранился в комнате свидетельских показаний, затем его забрал полицейский Альфредо Салас, объяснивший это желанием сохранить ледоруб для потомков.
Также вместе с ледорубом экспонатами музея станут тысячи других предметов, ранее недоступные для широких масс.
Орудие убийства Троцкого впервые было продемонстрировано на пресс-конференции в Мехико после его убийства. После этого ледоруб несколько лет хранился в комнате свидетельских показаний, затем его забрал полицейский Альфредо Салас, объяснивший это желанием сохранить ледоруб для потомков.
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