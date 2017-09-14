Дайджест

Австралийский боец ММА атаковал судью

14 сентябрь 2017 (13:13)

Австрийский боец смешанного стиля (ММА) Вигельм Отт напал на судью во время боя с черногорцем Нихадом Насуфовичем. Об этом сообщает портал «Лента.ру» со ссылкой на канал KTV Xuân Tới.

Поединок состоялся в рамках шоу немецкого промоушена Aggrelin 19. Насуфович провел удушающий прием, и Отт начал бить рукой по настилу, показывая, что сдается. Тем не менее, судья не остановил бой. Черногорец сам отпустил своего соперника, а тот, недовольный работой рефери, нанес ему два удара, после чего их разняли.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме:


Loading...