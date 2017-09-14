Дайджест

Посетители парка «Зарядье» уничтожили 10 тыс. растений

Московский парк «Зарядье» за три дня работы недосчитался 10 тыс. растений. Об этом «Комсомольской правде» рассказал начальник отдела по садово-парковой и природоохранной работе парка Игорь Сафиуллин.



Он отметил, что нагрузка на парк в разы превысила проектные расчеты. «Посетители вытоптали растения и газоны, особенно в зоне северного ландшафта. Там уничтожено практически 30% зеленого покрова», — сказал Сафиуллин.



«Представьте, выкапывают растения, прячут их в свои сумки и уходят. Вся зелень еще не прижилась, ее только недавно высадили, поэтому из земли ее быстро выдергивают руками», — добавил он. Сафиуллин указал, что предотвратить это невозможно, поскольку поток посетителей настолько большой, что уследить за всеми невозможно даже с помощью видеокамер.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: