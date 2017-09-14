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В Кольцово таможенники пресекли незаконный вывоз в Германию редких рептилий и амфибий

УрБК, Екатеринбург, 14.09.2017. Сотрудники Кольцовской таможни им. В.А. Сорокина задержали жителя Челябинска при попытке вывезти в Германию партию редких рептилий и амфибий. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



«Гражданин планировал добраться до Германии через Хельсинки, но вылететь из аэропорта Екатеринбурга ему так и не удалось. Во время прохождения таможенного контроля в «зеленом коридоре» в его багаже были обнаружены 147 живых рептилий и амфибий. Животные находились в пластиковых контейнерах. Любитель герпетофауны утверждал, что вез их в качестве подарка заграничному другу. Документы на рептилий и амфибий он предоставить не смог, как и не предъявил таможенную декларацию, которую необходимо оформлять при перемещении животных», — рассказали в пресс-службе.



Сотрудники Кольцовской таможни составили протокол изъятия 147 амфибий и рептилий в присутствии заведующей отделом герпетофауны Екатеринбургского зоопарка Дарьи Змеевой. По ее словам, среди изъятых земноводных и пресмыкающихся есть довольно редкие и дорогие виды. Общая стоимость изъятых животных может составлять более 1 млн руб.



В отношении челябинца проводится административное расследование по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ. Стоит особо отметить тот факт, что данный гражданин неоднократно привлекался к административной ответственности за подобные нарушения. Ему грозит штраф в размере двукратной стоимости животных.



На сегодняшний день рептилии и амфибии находятся на ответственном хранении у сотрудника Екатеринбургского зоопарка. Назначена таможенная экспертиза.

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