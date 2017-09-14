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Эльвира Набиуллина: Банк «Открытие» возглавит Михаил Задорнов

УрБК, Москва, 14.09.2017. Банк «Открытие» после завершения работы временной администрации возглавит глава ВТБ24 Михаил Задорнов. Об этом сообщает RNS со ссылкой на заявление председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной.



«Хотя председатель правления (банка «Открытие» — прим. ред.) будет назначен только в завершение работы временной администрации, управляющей компании Фонда консолидации банковского сектора, я бы хотела уже сегодня анонсировать, чтобы и клиенты, и контрагенты банка имели большую определенность, большее понимание, что эту позицию в банке согласился по нашему приглашению занять Михаил Михайлович Задорнов», — сказала глава регулятора.



Напомним, 30 августа этого года Центробанк ввел временную администрацию в банк «ФК Открытие». Также регулятор объявил о том, что он станет основным инвестором, используя денежные средства фонда консолидации банковского сектора.

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