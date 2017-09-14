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Эльвира Набиуллина: Банк «Открытие» возглавит Михаил Задорнов

14 сентябрь 2017 (12:23)

УрБК, Москва, 14.09.2017. Банк «Открытие» после завершения работы временной администрации возглавит глава ВТБ24 Михаил Задорнов. Об этом сообщает RNS со ссылкой на заявление председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной.

«Хотя председатель правления (банка «Открытие» — прим. ред.) будет назначен только в завершение работы временной администрации, управляющей компании Фонда консолидации банковского сектора, я бы хотела уже сегодня анонсировать, чтобы и клиенты, и контрагенты банка имели большую определенность, большее понимание, что эту позицию в банке согласился по нашему приглашению занять Михаил Михайлович Задорнов», — сказала глава регулятора.

Напомним, 30 августа этого года Центробанк ввел временную администрацию в банк «ФК Открытие». Также регулятор объявил о том, что он станет основным инвестором, используя денежные средства фонда консолидации банковского сектора.

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